Serve un nuovo bando di appalto Troppi i soldi da gestire: tre lotti

Serve un nuovo bando d’appalto per affidare la gestione dell’autovelox di Cagli. I soldi da gestire sono troppi. Ed è già stato avviato. Il comando di polizia locale ne ha stabilito prima il valore, 2 milioni e 988mila 700 euro oltre iva e poi le modalità di partecipazione. Il bando è stato suddiviso in tre lotti, il primo per il noleggio dell’attrezzatura, il secondo lotto per la gestione dei verbali, il terzo per inviare i verbali all’estero. Hanno partecipato 5 ditte per il primo, cinque per il secondo e tre per il terzo. Non si sa chi ha vinto perché si deve ancora costituire la commissione esaminatrice ma il bando è già scaduto e nessun altro può partecipare. Le buste con le offerte saranno aperte tra un po’. Tra le condizioni per vincere il secondo lotto, del valore base di 1 milione e 700mila euro, c’è quella di aver già gestito almeno 65mila verbali e di aver lavorato in cinque enti. La durata dell’appalto è di cinque anni. Il vincitore, che non sarà quello che costerà di meno, ma che saprà gestire meglio la situazione, incasserà 7 euro per ogni verbale. Con i ritmi di multe del 2022, l’incasso sarà vicino ai 500mila euro. In cambio dovrà essere pronto a gestire "...50mila verbali, di cui 3000 all’estero, ipotizzando di fronteggiare 300 ricorsi al prefetto, 300 al giudice di pace e 100 al tribunale". Le ditte sono avvertite: vincerà l’appalto chi avrà a disposizione un avvocato capace di vincere in tribunale. Altrimenti sarà una voragine, di risarcimenti danni.