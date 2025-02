Servizi ad Aspes, giunta Ucchielli nel mirino

E’ critica la lista civica VallefogliaCambia sulla decisione presa dell’amministrazione guidata dal sindaco Ucchielli durante l’ultimo consiglio comunale, di affidare ad Aspes la gestione per cinque anni di alcuni servizi comunali per un importo di 3 milioni di euro.

"Il Comune – dice il capogruppo della lista, Andrea Torcoletti (foto) - ha concesso ad Aspes la gestione dei servizi cimiteriali e illuminazione votiva (per 1 milione), del verde urbano, igiene e profilassi (1,2 milioni) e della gestione tributi comunali Imu e Tari (800mila euro). L’affidamento in house è una modalità prevista dalla normativa, ma ciò che ci preoccupa è la totale assenza di un confronto trasparente su questa scelta. Per questo ci siamo astenuti dal voto. L’amministrazione – aggiunge - sta delegando a un’unica società una parte rilevante dei servizi pubblici essenziali, riducendo la possibilità di valutare alternative più vantaggiose per il Comune e per i cittadini. Si tratta di servizi fondamentali per la comunità, che richiederebbero maggiore attenzione, monitoraggio e un serio dibattito in consiglio comunale. Invece, ci troviamo di fronte a scelte già preconfezionate dalla maggioranza, senza alcuno spazio per la discussione e il confronto. Esternalizzare non è sinonimo di qualità né di risparmio".

Secondo Torcoletti "l’amministrazione Ucchielli adotta una strategia chiara: esternalizzare il più possibile, senza investire sulle professionalità interne del Comune. Il personale che va in pensione non viene sostituito, impoverendo progressivamente l’ente pubblico". VallefogliaCambia chiede quindi che l’amministrazione "dimostri con dati concreti che questa scelta porterà benefici reali ai cittadini e non solo ad Aspes; che garantisca un sistema di controllo efficace e indipendente sulla qualità dei servizi affidati e che valuti alternative che possano migliorare i servizi senza disperdere risorse pubbliche. Chiediamo inoltre che si impegni a garantire che le risorse economiche del Comune abbiano una ricaduta concreta sul territorio". Torcoletti aggiunge: "Questa operazione dimostra ancora una volta come Vallefoglia sia sempre più dipendente dall’asse Ucchielli-Biancani e dalle dinamiche di Pesaro, con scelte che non tengono conto delle reali esigenze del nostro territorio. Un modello che si sta rivelando controproducente.

Basta guardare cosa sta accadendo all’Unione Pian del Bruscolo, ormai ridotta a una scatola vuota, o al servizio di Polizia Municipale, che sta attraversando una fase di forte criticità. Continuare su questa strada – conclude - significa impoverire Vallefoglia, privandola di autonomia decisionale e di una gestione efficace dei servizi essenziali".

ali. mu.