"Servizi alla persona No al modello aziendale"

Sono sconcertati i consiglieri comunali 5 Stelle nell’apprendere che "l’assessore Tinti vorrebbe accelerare nuovamente sulla costituzione dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) come modello di gestione del welfare" e per questo "si starebbe pensando di convocare nei prossimi giorni un consiglio monotematico per approfondire la proposta, anche con il contributo di esperti". Perché "nel frattempo, giace da maggio la nostra richiesta - sottolineano i 5 Stelle - di convocare una seduta monotematica sulla sanità, alla presenza del presidente della Regione Acquaroli e dell’assessore Saltamartini". Una richiesta "rimasta inevasa, in palese violazione dei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale". Per questo si augurano, minacciando, "di non dover ricorrere nuovamente al Prefetto" per consentire "alla civica assise di Fano di esaminare e discutere queste grandi questioni che toccano la carne viva della popolazione, convocando prima il consiglio monotematico sulla sanità e poi quello sul modello di gestione dei servizi alla persona".