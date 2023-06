Servizi di sollievo, il salvagente della Regione

Salute mentale: per i servizi di sollievo, ovvero quelle attività di supporto a utenti fragili e alle loro famiglie, arriva il salvagente dela Regione, dopo l’Sos lanciato dall’assessore comunale Luca Pandolfi. "Le risorse ci sono, parliamo di oltre 4,3 milioni di euro – sottolinea l’assessore regionale Filippo Saltamartini (foto) –: ci siamo presi del tempo per recepire le osservazioni delle associazioni dei familiari". "Nell’ultima riunione della Consulta della Salute Mentale – prosegue – i familiari avevano chiesto di essere maggiormente coinvolti rispetto alle progettualità riguardo ai “servizi di sollievo”, attivi da circa 20 anni. Il decreto per i prossimi due anni è pronto: le risorse ammontano a 1,2 milioni di euro per ciascuna delle due annualità dalla Regione a cui si aggiungono 960mila euro in compartecipazione da comuni e ambiti territoriali sociali per un totale di oltre 4,3 milioni in 24 mesi, e sono state apportate modifiche per rendere più protagoniste le associazioni dei familiari, anche in sede di progettazione dei servizi". Il prossimo step sarà il passaggio della delibera in giunta. Ma Saltamartini va oltre: "Nonostante dopo 20 anni il sollievo sia ancora un progetto, il mio impegno è di strutturare il servizio in una legge affinché si realizzi l’integrazione socio-sanitaria. Il passaggio in Consulta rappresenta un un rafforzamento e la volontà di una condivisione delle scelte".

ben.i.