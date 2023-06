Servizi di sollievo Ma sale l’ansia "La Regione non paga Rischio interruzione"

di Benedetta Iacomucci

Dal sollievo all’ansia. E’ lo stato d’animo di almeno 130 famiglie, che da luglio potrebbero non poter più contare su molti dei servizi rivolti a persone con problemi di salute mentale. "Servizi di sollievo", per l’appunto, così chiamati perché chi ha familiari con questi problemi sa bene di quanto conforto possano essere tutte quelle attività che aiutano la persona ad avere più autonomia e i suoi affetti a trovare un sostegno pratico e psicologico. Parliamo di cineforum, orti sociali, gruppi di aiuto, scampagnate... servizi gestiti da quei soggetti che da sempre si occupano di salute mentale: il Ceis, la T41B e la coop sociale Alpha, nel caso specifico. Ma sono servizi costosi: per farli funzionare servono 255mila euro e di solito metà del budget lo mette la Regione, metà il Comune. Ma quest’anno, in Comune, delle risorse regionali nessuno ha visto ancora niente.

Luca Pandolfi, assessore ai Servizi sociali, cosa succede?

"Succede che se non arrivano quelle risorse, difficilmente sarà possibile prorogare i servizi, che coinvolgono almeno 130 utenti con le loro famiglie".

Perché non dovrebbero arrivare le risorse?

"Perché la nuova progettualità per gli anni 20232024 doveva essere attivata da gennaio. Normalmente la Regione, a seguito di rendiconto, a marzo predispone la nuova normativa: delibera ed emette il decreto con le relative risorse, che ci permette di programmare il biennio. Tutto questo non è avvenuto, malogrado i ripetuti solleciti".

E quindi cosa avete fatto?

"Una scelta coraggiosa e rischiosa. Abbiamo anticipato noi i soldi, circa 130mila euro, e trovato delle risorse aggiuntive, superiori al 50% dell’impegno previsto, per arrivare almeno a fine giugno. Ma dalla Regione ancora non c’è alcun impegno di spesa".

E se questo impegno di spesa non dovesse arrivare?

"Dovremo interrompere i servizi".

Ne avete già parlato con le famiglie?

"Certo, abbiamo dovuto dire ai soggetti che gestiscono i servizi che ci sono questi problemi. Problemi che ricadono sugli utenti e sulle famiglie".

Ma qual è il problema con la Regione?

"Non lo sappiamo. Ma non è ammissibile che, se tutti noi abbiamo come prioritaria la persona e le famiglie, ci troviamo in questa situazione in cui la burocrazia ha la meglio. Chiediamo solo che la Regione abbia l’attenzione che nei fatti dimostriamo noi di avere, perché dietro ci sono delle persone".

Avete chiesto un incontro?

"Certo, ripetutamente. Dalla Regione ci hanno risposto “stiamo procedendo alla convocazione di un incontro per metà giugno” ed è la risposta ad un ultimo nostro sollecito. Ma metà giugno è tardi, ci vogliono mesi per progettare tutto".

Quali servizi di sollievo sono a rischio?

"Abbiamo un servizio di ascolto per le famiglie gestito da Ceis (83 colloqui per 34 utenti) e Alpha (35 accessi per 7 utenti); interventi di inclusione sociale, attraverso iniziative di sport, cinema... Poi ci sono i servizi domiciliari di sollievo, con educatori che vanno a casa e fanno uscire l’utente per creare momenti di socialità: 20 utenti sono in carico al Ceis, 7 ad Alpha. E poi ancora, servizi di accoglienza diurna, dalle 10 alle 13, dove gli utenti, ad oggi 26, possono avere un loro spazio per prendere un caffè, sfogliare un giornale... Infine ci sono 17 utenti del Ceis che partecipano ad attività di integrazione sociale: laboratori di maglia, yoga, gite al mare o in montagna, attività di teatro e cinema. Sono progetti che fanno parte dell’identità di Pesaro, che videro in Secchiaroli il pioniere, e poi per vent’anni, senza interruzioni, tutti gli amministratori che si sono succeduti".