Servizi estivi e nidi Nuovi criteri per l’accesso

La Giunta ha approvato i nuovi criteri per la formazione delle graduatorie dei nidi d’infanzia e dei servizi estivi 0-6 anni. Si tratta di novità che riequilibrano gli accessi ai servizi educativi "per sostenere – sintetizza l’assessore Camilla Murgia – in particolare, i nuclei in condizioni di disagio socio-economico, ma anche le famiglie, sempre più numerose, che si trovano in un momento di precarietà lavorativa. Per quanto il cambiamento sia significativo non stravolge la formulazione delle graduatorie, ma semplicemente, le rende più eque".

"Siamo felici che queste modifiche, mirate alla conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e come supporto alla genitorialità arrivino dopo un confronto costante e positivo", aggiunge Tomas Nobili, presidente della Terza commissione. Nuovo è il il requisito che tiene conto della precarietà lavorativa. "Sarà assegnato – spiega Murgia – un punteggio anche a chi ha un contratto scaduto (da un massimo di 180 giorni rispetto al mese in cui si effettua l’iscrizione al nido)". La delibera introduce anche una diversa valutazione delle distanze casa-lavoro per i genitori pendolari: "Verrà considerata – spiega Nobili – la distanza del luogo di lavoro dall’indirizzo di residenza (e non il punto centrale del comune di residenza), per creare maggiore equità, in particolare per chi proviene da zone più lontane dal centro". C’è poi una rinnovata attenzione alle famiglie composte da più bambini piccoli: "Le novità prevedono di accordare, in caso di iscrizione contestuale di fratelli al nido, priorità all’accesso di entrambi nella stessa struttura, compatibilmente con i posti disponibili e procedendo, salvo impedimenti, all’ammissione di entrambi nel caso in cui uno soltanto risultasse accettato".