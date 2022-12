"Servizi garantiti nella sanità"

"Per la sanità dell’Alto Montefeltro sarà garantita la continuità dei servizi". Lo ha affermato durante l’ultima seduta del Consiglio regionale Filippo Saltamartini, assessore alla Sanità delle Marche, rispondendo a un’interrogazione sul tema posta da Giorgio Cancellieri, consigliere in quota alla Lega.

"Le promesse di potenziamento dell’Ospedale “Lanciarini“ di Sassocorvaro sono state mantenute e anche per quanto riguarda il Centro “Santo Stefano“ di Macerata Feltria la Giunta regionale si impegna non solo a mantenere i servizi attualmente attivi ma anche a operare un progressivo potenziamento attraverso la riforma delle AST e soprattutto con il Piano socio-sanitario", ha replicato Saltamartini.

Per quanto riguarda gli interventi sui presidi sanitari, Cancellieri riassume così la risposta dell’assessore: "Intanto, quello di Sassocorvaro è stato potenziato con altri 12 posti letto per le cure interne, 8 di ortopedia e 10 di lungodegenza ed è stato attivato un punto di primo intervento, anche se il termine è improprio, secondo una formula per cui la gestione è in capo ai medici ospedalieri specialisti interni, in modo da alleggerire il peso dalle aree interne sul Pronto soccorso più vicino, quello di Urbino, che soffre di un sovraccarico ragguardevole. Inoltre, la convenzione di Villa Montefeltro sarà prorogata fino alla pubblicazione del nuovo bando. Infine, nel centro “Santo Stefano“ di Macerata Feltria si intende mantenere la continuità di tutti i servizi a oggi presenti, nonostante il gestore abbia lamentato un problema reale, che io stesso sottolineo costantemente, ossia l’oggettiva difficoltà nel reperire medici".

Cancellieri afferma di aver ritenuto "necessario porre l’attenzione dell’assessore su un territorio che non solo rappresenta storia, cultura e identità, ma, per via di oggettive difficoltà orografiche e quindi infrastrutturali, corre sempre il rischio di rimanere isolato, con un bacino di utenti per i servizi sanitari di circa 30mila abitanti, toccando notevoli picchi durante il periodo estivo. Abbiamo già perso diversi comuni sul confine, passati in Emilia-Romagna per volontà dei cittadini, con motivazioni prevalentemente riconducibili alla mancanza di servizi sanitari in territorio marchigiano. Non possiamo più permettercelo e la rinnovata attenzione su quest’area da parte dell’attuale Giunta regionale e dell’assessore Saltamartini lo dimostra: oggi ci è stata data una garanzia importante di continuità dei servizi e di un loro progressivo potenziamento".