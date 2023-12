Servizi per anziani e non solo. Anteas festeggia i 25 anni

Anteas Pesaro festeggia i 25 anni di fondazione, a servizio della solidarietà. L’appuntamento è oggi al Cinema Teatro Astra di Pesaro, in via Rossini, 82, in una mattinata di ricordi, riflessioni e la musica del Seem Sax Quartet. Ingresso gratuito. Dalle 9,30 il saluto della presidente Francesca Conti, la breve storia della nascita di Anteas a Pesaro a cura del socio fondatore Guido Blasi e il saluto del presidente nazionale Giuseppe De Biase.

La presidente Conti ricorderà le attività dell’Anteas - Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà di Pesaro, sul territorio. "Il 26 novembre del 1998 nasceva Antea, Associazione nazionale terza età attiva a Pesaro per volontà della federazione pensionati, Cisl, con lo scopo di operare per garantire le migliori condizioni di vita agli anziani, nel loro ambiente famigliare. Le nostre attività: mobilità sociale, attività di animazione nelle case di riposo, aiuto compiti, circoli anziani ecc..."