Servizi per il diritto allo studio. A Urbino il summmit italiano

Urbino diventa luogo d’incontro per discutere di residenzialità universitaria, riunendo il mondo del Diritto allo studio. Nei giorni scorsi Erdis Marche ha ospitato qui, città universitaria per eccellenza, oltre 60 rappresentanti degli enti associati ad Andisu (Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio), per una due giorni in cui si è affrontato il tema sotto ogni punto di vista, dalle modalità di erogazione dei servizi agli studenti fino alle iniziative promosse territorialmente, con una condivisione di criticità e buone pratiche di gestione.

"Sono emersi numerosi spunti di riflessione sul nuovo modo di concepire gli spazi dedicati agli studenti, con un’attenzione particolare al loro benessere – commenta Maura Magrini, presidente di Erdis –. Il compito è anche quello di educare i ragazzi allo stare insieme e alla vita in comunità, combattendo la tendenza all’isolamento. Non sono mancate, poi, osservazioni e proposte per affrontare uniformemente e con la massima serietà alcune problematiche comuni: controllo dei costi, sicurezza degli ambienti, aumento dei posti letto".

Tra i presenti all’appuntamento, a cui ha partecipato anche il sindaco di Urbino, c’erano rappresentanti di Liguria, Piemonte, Trento, Bergamo, Brescia, Friuli, Padova, Pavia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania, Sicilia e Sardegna, che hanno anche potuto visitare i Collegi universitari progettati da Giancarlo De Carlo, luogo in cui si è svolto il secondo tavolo di confronto, e Palazzo ducale.