Servizi sociali,. Giacomoni (Pd) grida al sabotaggio

"Ha il sapore amaro del sabotaggio politico la proposta di modifica della legge regionale che intende bloccare il procedimento amministrativo per la trasformazione in Asp (Azienda pubblica di servizi alla persona) dell’Ambito sociale 6". La capogruppo del Pd, Agnese Giacomoni (foto), corre in soccoroso dell’assessore al Welfare Dimitri Tinti, promotore della riforma. "Se in un primo momento – commenta – la sospensione era prevista fino al 30 giugno 2024 ora un emendamento, proposto da Baiocchi (Fd’I) modifica la data al 31 dicembre 2024 e sembra finalizzato a occultare la ‘trama’ platealmente elettorale. Stupisce che ad avallare l’ottusa operazione politica sia Marta Ruggeri, la consigliera regionale del M5S ora all’opposizione. Se il M5S si presta a fare il gioco delle destre combattendo un progetto di grande visione guidato con generosità e responsabilità dal Comune di Fano, significa che si assumono la responsabilità di danneggiare il welfare delle nostre vallate".