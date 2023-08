Servizi sociali, incontro tra assessore e associazioni

Nuovo incontro, martedì pomeriggio, con il terzo settore per parlare dell’azienda pubblica dei servizi alla persona (Asp), che nascerà in sostituzione dell’Ambito sociale 6. "La nostra Asp – ha ribadito il presidente dell’Ambito e assessore al Welfare Dimitri Tinti – sarà totalmente pubblica, uno strumento a servizio dei Comuni che rimarranno titolari delle funzioni sociali. Non sarà quindi un ente economico né una stazione appaltante". A chi teme l’eccessivo potere dell’amministratore unico, Tinti ha spiegato che "lo statuto prevede l’assemblea dei soci, formata dai sindaci dei Comuni. Assemblea a cui spetterà il compito di approvare quanto proposto dall’amministratore, che controllerà e nominerà, e potrà essere revocato dall’assemblea in ogni momento". E ancora, sulla decisione di prevedere l’amministratore unico invece del consiglio di amministrazione: "E’ una scelta – sottolinea Tinti – di opportunità politico-amministrativa: non vogliamo creare ‘carrozzoni politici’". Circa 40 i soggetti che hanno partecipato all’incontro, tra cui le 22 associazioni che avevano sollecitato una "riflessione condivisa" sulla trasformazione dell’Ambito. Tinti – era presente anche il sindaco Seri - ha presentato il percorso fatto, consegnando una versione aggiornata dello statuto della futura Asp, che "accoglie gran parte delle proposte e osservazioni" avanzate dal terzo settore. Fd’I ricorda la richiesta di un consiglio monotematico, avanzata da 11 consiglieri comunali. "Finché – aggiunge Fd’I – non ci sarà la decisione politica del consiglio, ogni azione portata avanti da sindaco e giunta è impropria e il rischio è il danno erariale". Tiziano Busca del Psi rivendica di aver individuato per primo "i limiti di visione e di progetto di Tinti che ora cerca la mediazione, portandosi agli incontri ‘papà Massimo’".

Anna Marchetti