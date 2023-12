Servizi sociali nel caos, Fd’I: "Stop a inutili allarmismi"

A rischio l’Asp (Azienda pubblica dei servizi alla persona) per la gestione dei servizi sociali, su cui hanno puntato il Comune di Fano, in quanto capofila dell’Ambito sociale 6, e l’assessore al Welfare di Comunità, Dimitri Tinti. La capogruppo di M5S, Marta Ruggeri, proporrà due emendamenti per spostare dal 30 giugno 2024, termine fissato dal centrodestra regionale, al 30 settembre o almeno al 31 luglio, lo slittamento del procedimento di trasformazione dell’Ambito sociale 6 in Asp (Azienda pubblica di servizi alla persona) che altrimenti si sarebbe dovuto concludere a gennaio. Slittamento al 30 giugno su cui punta la Regione con una proposta di legge che sarà votata nel prossimo consiglio regionale del 21 e 22 dicembre, dedicato al bilancio di previsione. Gli emendamenti della Ruggeri hanno come obiettivo quello di fornire alle nuove Amministrazioni comunali, che si insedieranno dopo il voto di giugno, il tempo per valutare la riforma ed evitare, così, che la sospensione del procedimento sia funzionale solo alla nomina del nuovo amministratore unico dell’Asp, che rimarrà in carica per 5 anni.

Ai timori dei sindaci dei Comuni dell’Ambito e di Tinti sul blocco dei servizi sociali essenziali, si aggiunge lo "sconcerto e la preoccupazione" dell’assessore e candidato sindaco Samuele Mascarin: "Sconcerto perché dopo l’approvazione da parte dei 9 Consigli comunali degli atti per la costituzione dell’Asp, la Regione introduce una norma fatta su misura contro il nostro territorio, blocca di fatto il percorso e dimostra di non rispettare la legittima e autonoma scelta dei Comuni dell’Ambito 6. Preoccupa perché un cinico calcolo politico ed elettorale rischia di compromettere la continuità di servizi e attività fondamentali per le comunità e per le persone più fragili".

Di tutt’altro avviso Fratelli d’Italia che invita Tinti "a non creare inutili allarmismi e a non fare terrorismo politico. L’Asp è in contrasto con la legge regionale vigente che impone la coincidenza tra i nuovi ambiti territoriali sanitari (Ast) e le nuove Asp ( non ancora attuate). Nessun temine imponeva l’adozione in tempi rapidissimi dell’Asp e a più riprese è stato chiesto di seguire un iter partecipato considerato l’impatto che avrà nel futuro dei servizi alla persona. Di tutto ciò l’assessore Tinti non ha tenuto minimamente conto".

Per Fratelli d’Italia non ci sono problemi sulla continuità dei servizi sociali essenziali, in quanto la convenzione già in essere tra i 9 Comuni dell’Ambito "può essere rinnovata. Da parte della Regione – sottolineano – non c’è stata nessuna strumentalizzazione politica, si è semplicemente verificato il mancato rispetto dell’attuale normativa vigente regionale".

Anna Marchetti