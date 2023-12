Servizi sociali, Regione a gamba tesa: "Ma così l’assistenza finisce nel caos"

di Anna Marchetti

"Sono a rischio i servizi sociali essenziali, come l’assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti o soli, o l’assistenza per gli studenti con disabilità". E’ l’allarme lanciato ieri da Dimitri Tinti, presidente del comitato dei sindaci dell’Ambito sociale 6 se andrà in porto la proposta di legge per la sospensione, forse fino al 30 giugno, del procedimento di trasformazione dell’Ambito sociale nell’Asp (Azienda pubblica di servizi alla persona). In pratica la Regione ha di fatto bloccato il percorso verso l’Asp, dopo che questa era stata approvata da tutti e 9 i Comuni coinvolti. Si prospetta dunque una sorta di ’limbo’ che potrebbe rendere difficile l’erogazione dei servizi: anche perché le attuali convenzioni scadono nel 2023.

Sei dei 9 sindaci dei Comuni dell’Ambito hanno manifestato preoccupazione e sconcerto "per l’interruzione di un percorso lungo e faticoso". Erano presenti oltre a Tinti i sindaci di Monte Porzio Giovanni Breccia, di Fratte Rosa Alessandro Avaltroni, di Pergola Simona Guidarelli, di Mondavio Mirco Zenobi e il consigliere di Terre Roveresche Luciano Barbetta. Assenti i Comuni di Mondolfo, San Lorenzo in Campo e San Costanzo. Il sindaco di Pergola considera "ingiustificata la sospensione al 30 giugno, dopo le elezioni amministrative" mentre tutti i primi cittadini hanno parlato di "norma contro il territorio".

I sindaci sperano in un incontro con i vertici regionali dopo che Tinti ha scritto una lettera al presidente della Regione Francesco Acquaroli, al presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini e a tutti i componenti della commissione bilancio di cui fanno parte, tra gli altri, la vice presidente Marta Ruggeri (M5S) e Andrea Biancani (Pd). "Chiediamo con urgenza – affermano i rappresentanti dei Comuni - un incontro istituzionale: le nostre comunità meritano rispetto e considerazione". "Pare che dietro questo stop ci sia il chiaro intento di impedire all’Asp di nominare l’amministratore unico che rimarrebbe in carica per 5 anni – ha fatto presente Barbetta – anche se noi, per rispettare la scelta dei futuri amministratori (in molti Comuni si vota a giugno 2024, ndr), ci eravamo impegnati a scegliere una figura che ricoprisse l’incarico per un anno".

"La sospensione del procedimento – insiste Zenobi – potrebbe pregiudicare la continuità dei servizi sociali essenziali erogati alle persone più fragili e vulnerabili". "La decisione regionale – ha ribadito Tinti – ci lascia nell’incertezza su cosa fare visto che la convenzione in essere scade a fine 2023: il nostro obiettivo è di non creare disagi alle persone più fragili e alle loro famiglie". Il sindaco Avaltroni ha espresso perplessità su "un Consiglio regionale che si fa influenzare dalla politica di Fano e si intromette in un percorso che vuole migliorare la vita dei cittadini, rendendo accessibili e capillari gli interventi soprattutto nei Comuni più piccoli". "Un percorso che va avanti da tre anni – ha ricordato il sindaco di Pergola – e che ha visto la partecipazione e il confronto con i sindacati e il Terzo Settore".