Servizio civile, avanti c’è posto Fino al 20 febbraio per candidarsi

Ragazzi, avanti c’è posto. C’è tempo fino al 20 febbraio per candidarsi all’esperienza del Servizio civile nazionale. L’opportunità è tra quelle che permette ad un giovane tra i 18 e i 28 anni di prestare servizio in una realtà del terzo settore o in un ente con fini sociali, culturali percependo un rimborso mensile di 439 euro per un anno. La proroga del termine è stata determinata dalla difficoltà di tante realtà sociali di intercettare candidati da inserire nei propri progetti. Per esempio, la sezione dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti ha nel comprensorio 8 progetti molto belli, ma un solo candidato. Per aderire basta andare sul sito www.politichegiovanili.gov.it, selezionare Marche, Pesaro Urbino e scegliere secondo le proprie attitudini. "Le progettualità sono importanti e significative: è un peccato che i ragazzi non colgano l’opportunità – spiega Andrea Boccanera, presidente dell’associazione Gulliver, in foto con Adriano Tomba direttore Fondazione Cattolica, con Jonny Dotti sociologo Università Cattolica Milano e Gaia Barbieri imprenditrice modenese –. Dall’anno prossimo questo non accadrà: insieme alla rete nazionale, di cui Gulliver fa parte presenteremo un progetto al Ministero per poter gestire a Pesaro la informazione e promozione del servizio civile nazionale. Faremo conoscere per tempo le iniziative di tutti gli erogatori intercettando i ragazzi". Per Gulliver è un momento ideale: l’associazione è tra le Onlus scelte da Sky per raccontare il terzo settore.