Servizio civile con la Caritas, 24 posti disponibili

La Caritas diocesana comunica che è online il nuovo bando per il Servizio civile universale, l’esperienza di 12 mesi aperta ai giovani dai 18 ai 28 anni in vari ambiti dell’assistenza, educazione, ambiente e promozione culturale. Sono a disposizione 24 posti a livello locale. Per presentarli Caritas ha organizzato diversi incontri: oggi alle 16 in diretta Facebook sulla pagina di Caritas Marche, venerdì alle 11 (in replica mercoledì 1 e 8 febbraio alle 16) nei suoi uffici di via Fanella 93 e giovedì 26 pomeriggio alla Memo. Domande (una a testa) entro il 10 febbraio alle 14 tramite Spid su: https:domandaonline.serviziocivile.it. Avvio dei progetti previsto tra maggio e giugno.