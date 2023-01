Servizio civile con L’Africa chiama

Mancano circa 20 giorni alla scadenza del Bando per presentare domanda per il servizio civile universale con L’Africa chiama. La scadenza per le candidature è alle 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023. Nell’attuale bando L’Africa Chiama ha a disposizione 10 posti per giovani da impiegare nei progetti in Kenya (2 posti), Tanzania (2 posti), Zambia (3 posti) e Italia (3 posti). Incontri informativi: 26 gennaio dalle 15.30 alle 17.30, open Day sul Servizio Civile Universale in Italia e all’estero, Mediateca Montanari. Ingresso libero.