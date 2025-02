Servizio civile, le selezioni il 25

È tutto pronto per le selezioni dei nuovi volontari del Servizio Civile nel comune di Fossombrone. L’appuntamento è fissato per martedì 25 febbraio alle 10 nella sede comunale in corso Garibaldi. La commissione valuterà i candidati che hanno preso parte al bando attraverso un processo di selezione a due fasi: un esame approfondito dei curricula e un colloquio individuale.

Durante il colloquio, particolare attenzione verrà dedicata alla verifica delle competenze specifiche e alla valutazione della compatibilità dei candidati col contesto operativo del progetto e con l’utenza destinataria dell’intervento. Il progetto per il quale a Fossombrone avviene la selezione prevede l’impiego di due persone e si intitola “Vivi Fossombrone da protagonista“. Il suo obiettivo, da bando, è "promuovere, valorizzare e coadiuvare la gestione di una promozione culturale e turistica di un territorio come quello di Fossombrone, supportando gli operatori turistici e gli uffici comunali attivamente e in maniera fattiva, così da creare nei volontari di servizio civile una sinergia forte con la comunità e le sue eccellenze, costruendo insieme un percorso professionale condiviso".

Più in concreto, tra le mansioni alle quali verranno chiamati i giovani partecipanti ci saranno, tra le altre "custodia e sorveglianza del patrimonio culturale: un ausilio concreto alle attività previste all’interno degli istituti culturali delle varie sedi, come biblioteche, musei, uffici turistici" e "assistenza all’utenza nella fruizione del patrimonio museale: attività operativa nelle strutture museali presenti nelle varie sedi scelte, accompagnando e/o informando i vari utenti…".

Il bando regionale era rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni, disoccupati o inoccupati. Il compenso, per i prescelti, sarà di 507 euro al mese e le ore di lavoro 25 la settimana.

a. bia.