Servizio civile, si cercano 326 giovani

Le Marche cercano 326 giovani volontari da inserire nel programma del Servizio civile regionale per il 2025, con opportunità anche tra Urbino e l’entroterra. Il bando è rivolto ai disoccupati o inattivi, residenti o domiciliati nelle Marche, di età tra i 18 e i 28 anni che non abbiano già svolto il servizio e prevede 12 mesi di attività, per un impegno di 25 ore settimanali e compenso mensile di 507,30 euro.

Tre sono i progetti che riguardano Urbino, a partire da quello di Erdis, che cerca due operatori da inserire nel locale presidio per realizzare la prima accoglienza, recependo e registrando le richieste dell’utente, fornendo informazioni sui servizi offerti ed effettuando l’aggiornamento e/o inserimento dei dati nei database, oltre a collaborare alle iniziative per l’occupabilità e l’apprendimento, all’interno di eventi esterni o in altre strutture. Cerca 7 volontari l’Associazione Arci Servizio civile nazionale Aps, per inserirli nelle biblioteche dell’Università di Urbino, al fine di valorizzare il patrimonio culturale e promuovere l’attrazione di una fascia d’utenza più giovane: le sedi sono quelle di San Girolamo (3 volontari), Scientifica e umanistica (2), di Economia (1) e di Lingue (1).

Infine, un posto da operatore è disponibile nella sede della Cgil di via Battista Sforza, dove il volontario potrà conoscere i servizi della Cgil, comunicare e innovare, difendere i diritti dei lavoratori e orientare al mercato del lavoro. Da segnalare poi la possibilità di effettuare il Servizio civile, in questo caso quello universale, all’interno del comitato urbinate di Croce rossa (bando in scadenza il 18 febbraio), con stessi impegno orario e compenso. Due sono i progetti regionali per l’entroterra. Il Comune di Fossombrone cerca due volontari per collaborare alla promozione e valorizzazione turistica del paese, mentre l’Unione montana Catria e Nerone ne cerca 11 da ripartire tra i Comuni di Acqualagna (2), Apecchio (2), Cagli (2), Cantiano (2), Serra Sant’Abbondio (1), Frontone (1) e la propria sede centrale (1), per contribuire alla promozione del territorio, puntando sul brand “Alte Marche“ come contenitore di eccellenze, e dare supporto al Sistema bibliotecario del Catria e Nerone.

Ci sarà tempo fino al 31 gennaio per presentare le candidature, esclusivamente sulla piattaforma Siform2 https://siform2.regione.marche.it, tramite Spid, Cie o Cns. A febbraio partiranno le selezioni. Per informazioni: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Servizio-Civile/News-ed-eventi/Post/107229

Nicola Petricca