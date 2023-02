Servizio civile, volontari cercansi

Prorogato alle 14 di lunedì prossimo il termine per presentare la domanda di partecipazione al bando per il servizio civile. L’Associazione Cante di Montevecchio fa sapere di essere alla ricerca di 15 fra ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni da poter inserire come volontari. I candidati svolgeranno attività in diversi campi del sostegno alle persone fragili (minori, donne, anziani), con un compenso di 444,30€ mensili e l’impegno di 25 ore settimanali a partire da aprile 2023. Info: 327.25.66.458.