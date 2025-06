Servizio di assistenza psicologica ai ragazzi. Vitri: "Rischio chiusura"

Il bisogno c’è. Lo dimostra il fatto che appena il servizio è stato dato ha registrato un aumento di richieste del 90%. Di cosa parliamo? Del Progetto Spazio Giovani dell’AST di Pesaro-Urbino, nato per promuovere la salute affettiva e psicologica degli adolescenti. Un tema diventato centrale anche per limitare i danni relazionali che gli anni della pandemia da Covid 19 hanno generato e sono emersi chiaramente all’indomani della pandemia. "Il problema - allerta la consigliera regionale Micaela Vitri - è che, per mancanza di fondi, questo sportello è a rischio di chiusura. Con un’interrogazione depositata in Consiglio Regionale, ho portato all’attenzione della Giunta Acquaroli una grave criticità che riguarda il futuro di un servizio veramente efficace e lungimirante. I risultati raggiunti sono evidenti e misurabili: sono stati 19 gli istituti scolastici coinvolti nei comuni di Pesaro, Fano, Fossombrone, Cagli, Acqualagna, Orciano, Colli al Metauro e Mondolfo; sono stati oltre 1800 gli studenti partecipanti alle attività formative ed educative; sono stati oltre 1500 colloqui individuali effettuati nei consultori tra agosto 2023 e febbraio 2025".

Solidea Vitali Rosati