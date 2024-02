Servizio elettrico, si cambia. Tutto il mercato tutelato da luglio passa ad Hera

Dal 1° luglio 2024 tutte le utenze legate al mercato tutelato dell’energia elettrica della provincia di Pesaro e Urbino, ovvero quelle collegate al Servizio elettrico nazionale (ex Enel), verranno gestite, con conversione automatica, dal gruppo Hera che si è aggiudicato la gara dell’Acquirente Unico per il servizio elettrico a tutele graduali in 37 province italiane, e che consolida il proprio posizionamento come terzo operatore del settore in Italia.

Saranno interessati 26mila punti di fornitura in tutta la provincia di Pesaro e Urbino; quindi, circa 26mila famiglie che – se non decidono di convertirsi alle offerte del libero mercato – verranno trasferite al nuovo operatore in modo automatico, senza il bisogno di dover stipulare nuovi contratti. I costi dell’energia, anche nel caso di Hera, seguiranno la scia degli avvenimenti extra-nazionali, alternando fasi di aumento e diminuzione in base al contesto economico europeo. Esattamente come successo con gli aumenti dei prezzi dettati dal conflitto tra Russia e Ucraina e alla successiva stabilizzazione dei costi.

Le persone coinvolte saranno tutti i clienti domestici non vulnerabili, vengono quindi escluse dalla conversione verso i nuovi fornitori Hera tutte le utenze legate a soggetti over 75 o individui che si trovano in condizioni economicamente svantaggiose, come i precettori di bonus energia. Per tutti gli altri, invece, la conversione avviene in modo automatico e secondo i costi prestabiliti dai fornitori, che rimangono in linea che quelli dichiarati dalla ex Enel fino ad oggi.

"Hera è un operatore storico per il gas nelle zone pesaresi – sottolinea Gilberto Tinti, responsabile delle Società controllate di Hera per Marche e Abruzzo -. Ora arriviamo anche nel settore elettrico. Siamo fornitori che conoscono la zona e questo porterà ai nostri clienti ad avere non solo degli standard classici nei contratti legati ad un mercato tutelato, ma anche un servizio garantito sul territorio con 26 sportelli in tutte le Marche, di cui 16 solo nella provincia di Pesaro e Urbino".

Per tutte le utenze che desiderano recedere il proprio contratto in favore di uno legato al mercato libero, sarà possibile farlo in qualsiasi momento. Altresì tutte le famiglie che sono intenzionate a mantenere un contratto uguale al precedete con nuovo fornitore Hera potranno aspettare il cambio automatico del 1° luglio o convertirsi in modo preventivo presso qualsiasi ufficio Hera del territorio. Per qualsiasi informazione sul passaggio in corso è possibile contattare il numero verde Hera 800.554.000, attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

Giorgia Monticelli