"Servono 400mila euro per difendere la costa"

Sul delicato problema dell’arenile di Sottomonte interviene anche il consigliere regionale Andrea Biancani: "La Regione finanzi il completamento delle scogliere: servono 400 mila euro. Con l’ultima ripartizione ha stanziato 39.5 milioni di nuovi fondi, per Pesaro solo le briciole. Sono due anni che chiedo finanziamenti per la difesa della costa. Torna sul problema il consigliere del Pd con una nuova interrogazione:"La Regione, negli ultimi 2 anni, quando ha potuto scegliere che interventi finanziare per la difesa della costa, direttamente e senza bando, ha sempre escluso Pesaro nonostante le ripetute richieste che ho presentato in occasione del bilancio nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Il Comune di Pesaro, nel 2021 e nel 2022, ha partecipato ai bandi regionali per il cofinanziamento di opere di difesa del suolo e della costa per intervenire sulle scogliere sia antistanti la spiaggia di Levante che in quelle antistanti la spiaggia di Sottomonte. Per la spiaggia di Sottomonte però le opere necessarie sono state finanziate solo parzialmente, per carenza di risorse, lasciando non finanziato il progetto di sistemazione complessiva presentato dal Comune. Per questo, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2023, ho presentato l’ennesimo emendamento per richiedere che fossero stanziati almeno 400.000 euro, necessari per il completamento dei lavori sulla spiaggia di Sottomonte. Un emendamento che la maggioranza ha bocciato. La sistemazione delle scogliere di Sottomonte è importante per evitare danni ancora più gravi".