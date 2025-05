Servono 420mila euro per Palazzo Mamiani

Servono 420mila euro di contributi pubblici per l’efficientamento energetico di Palazzo Mamiani, a Sant’Angelo in Lizzola. Per l’ex sede comunale oggi adibita a museo e spazio espositivo per mostre fotografiche, l’amministrazione sta completando la documentazione necessaria per partecipare a un bando regionale per ottenere le risorse che consentano di coprire il costo degli interventi. "I lavori prevedono, tra le varie opere, la sostituzione degli infissi e altri interventi di ristrutturazione - sostiene il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli - con l’obiettivo di restituire al palazzo storico il suo antico splendore".