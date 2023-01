"Servono 85mila euro, ma l’impresa ne voleva di più E abbiamo addosso gli occhi della procura"

Il presidente regionale dell’Erap Saturnino Di Ruscio risponde al nostro articolo del 16 gennaio scorso a proposito di tanti alloggi sfitti e sulla mancata consegna dei 34 appartamenti di palazzo Aymonino di via Mazza per un contenzioso con la ditta: "Ringraziamo per la continua attenzione che il giornale rivolge all’attività dell’Ente, cogliamo l’occasione per alcune doverose precisazioni. Sul fronte degli alloggi sfitti nel comune di Pesaro non sono più 66 come comunicato in estate ma 60 (6 sono stati già recuperati e consegnati). Dei 60 alloggi sfitti, 27 sono dell’Erap e 33 del Comune di Pesaro ma gestiti dal nostro Ente. Su questo fronte l’ente sta profondendo un grande sforzo con i seguenti risultati: altri 6 alloggi sono già stati recuperati e sono disponibili per l’assegnazione, 17 saranno recuperati entro aprilemaggio (progetti approvati e risorse reperite, le gare d’appalto sono in corso); 5 saranno recuperati in corso d’anno (progettazione ancora da fare e le risorse sono disponibili). Restano 32 appartamenti sfitti per i quali attualmente non ci sono risorse disponibili.

Su via Mazza, gli appartamenti non sono ancora del tutto ultimati e funzionanti. Nel tempo, l’impresa appaltatrice ha fortemente rallentato la propria opera, tanto da costringere il Presidio a valutare l’ipotesi di risoluzione contrattuale. Per il completamento dei lavori è emersa anche la necessità di realizzare dei lavori extra-contrattuali

concernenti l’impiantistica, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal progetto, ma strettamente legati alle opere previste. Un appalto, il cui affidamento è in corso d’opera per un importo stimato di euro 85mila circa, a fronte di richieste iniziali dell’impresa ben superiori. L’impresa si è detta disponibile a sbloccare la situazione entro il primo semestre 2023. Anche questo cantiere, peraltro, è tra quelli attenzionati dalla Procura della Repubblica".