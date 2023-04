Servono commessi e addetti al ricevimento

Negozio di articoli da regalo è in cerca di una commessa domiciliata nei comuni di Gradara e dintorni. Età richiesta tra i 50 e 60 anni, buona conoscenza dell’inglese e ottima capacità di rapportarsi con i clienti. Assunzione da aprile a settembre con orari da concordare. Per candidarsi contattare il centro dell’impiego di riferimento: [email protected]

Minimercato in zona centro a Pesaro è in cerca di una commessa che si occupi dell’allestimento del banco della frutta e dei pagamenti con orario a tempo pieno, ma disponibili a valutare anche un part-time dalle 12 alle 38 ore settimanali. Si richiede età per apprendistato o Naspi. Per candidarsi: [email protected], indicando il riferimento: 2995045.

Amadei hotel è in cerca di un addettao al ricevmento per stagione estiva con minima esperienza; conoscenza lingua inglese, gradita seconda lingua; serietà e disponibilità immediata fino ad ottobre. Per candidarsi: [email protected]