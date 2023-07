Servono investimenti per evitare altre rotture dell'acquedotto a Pesaro

Ritorno alla normalità ieri dalle 14 per il servizio idrico. Per due giorni, si è rotto l’acquedotto in via Ponchielli con rubinetti semi a secco dovuti all’abbassamento della pressione. La conseguenza è che in alcune zone di Soria e Villa San Martino e Tombaccia l’acqua è mancata del tutto per qualche ora. Poi ieri notte, altra rottura in via Pergolesi, sempre a Villa San Martino, con ritorno alla normalità dalle 14 di ieri. Il motivo delle rotture delle condotte è dovuto fondamentalmente per la rete idrica troppo vecchia. Questo fa sì che ogni tanto, soprattutto d’estate, si apra una fessura in un tubo e si abbassi la pressione con fuoruscita in strada dell’acqua. Il problema non si risolve quasi mai con la sistemazione della rottura. Al momento di ridare pressione alla condotta possono scaturire altre rotture e dunque l’operazione va fatta gradualmente. E’ quello che è successo in parte ieri mattina, con ulteriore rottura della condotta dovuta probabilmente alla pressione dell’acqua e nuovo black out con rubinetti all’asciutto. Le cause di questa situazione sono le solite: linee, vecchie di

50 anni, condotte in vibrocemento che si spaccano laddove la natura dei terreni (specie quelli argillosi) risente della siccità. La terra si contrae, la linea perde aderenza e le vibrazioni determinano lo squarcio. Per fortuna, come nel primo caso dell’altro ieri, la rottura non è stata drammatica come in passato (nell’estate 2021 si era spaccata la condotta principale di Cuccurano) e le operazione di sistemazione da parte dei tecnici di Marche Multiservizi è stata efficace. Ma si ripeterà. Serve investire sul rinnovo delle reti (almeno 40 milioni) ma questa emergenza sembra scomparsa dai radar politici. E da quelli di Marche Multiservizi.