"Servono più fondi per i trasporti"

Il Consigliere Regionale Giacomo Rossi (Civici Marche) ha presentato una mozione che impegna Presidente e Giunta regionale ad attivarsi nei tavoli nazionali affinché vengano rivisti i criteri di ripartizione del fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. "Il fondo è stato istituito con la legge del 2012 – afferma Rossi – e nel 2017 con un Decreto Ministeriale sono stati stabiliti i nuovi criteri di ripartizione che assegnano alle Marche, in base ad una tabella, il 2,17% del fondo calcolato sulla base delle assegnazioni delle annualità precedenti. L’istituzione del fondo ha da subito creato disparità di trattamento tra le varie regioni – continua l’esponente dei Civici Marche – facendo risultare la nostra Regione, rispetto al contributo pro capite per ogni cittadino, al quart’ultimo posto in Italia: ho quindi deciso di presentare questa mozione che impegna Presidente e Giunta Regionale a mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché tali criteri vengano rivisti e, anche in virtù dell’interlocuzione in corso tra Regione e Governo in tal senso, ritengo che questo atto d’impegno servirà di certo a rafforzare le nostre richieste. Basare l’assegnazione di fondi solo sul dato delle annualità precedenti non è assolutamente aderente alle necessità della nostra Regione: va collegata alla popolazione residente e al territorio".

am. pi.