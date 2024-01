"Servono Primarie di cittadinanza"

Caro Carlino,

nelle scorse settimane ho ripetutamente avanzato, dalle tue colonne, la proposta di un "patto di civiltà" tra tutte le forze sociali, politiche e culturali autenticamente interessate a fare uscire la città dal declino in cui da anni è precipitata. L’idea ha incontrato numerosi apprezzamenti. Persino, al di là delle mie aspettative. Tuttavia, non basta.

È giunto il momento, in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale, di "mettere in forma" questa larga e inattesa disponibilità. Il nome che darò a questa "messa in forma" è Primarie di cittadinanza. Non le asfittiche e ormai logore primarie di partito e primarie di coalizione, ma primarie sincere e autentiche. Primarie promosse congiuntamente da tutte le forze civiche, da tutte le forze di minoranza e di opposizione – laiche e religiose – che vogliono contribuire, con generosità e senza calcoli di bottega, a invertire il declino demografico e civico della città. Primarie libere e aperte a tutti gli “Urbinati“, a tutti cioè gli abitanti e i nativi. Urbino merita una rappresentanza larga e autorevole, legittimata democraticamente e dal basso. Una condizione indispensabile – assieme al progetto di Urbino capoluogo e capitale – per dare gambe a un patto di civiltà da scrivere e sottoscrivere tutti insieme e solennemente.

Per questa ragione mi rivolgo in questa occasione ai candidati sindaci già emersi nella discussione pubblica e nelle pagine dei media. Quindi, in primo luogo, a Oriano Giovanelli e a Federico Scaramucci. Non dubito della loro passione. Ma l’autorevolezza in democrazia la si conquista a viso aperto, sul terreno. Ripeto quanto già detto sul Carlino dello scorso 20 dicembre.

Non basta più la politica politicante. Ci vuole una idea di città, un progetto di lungo periodo. Un progetto non per un giorno (l’evento spettacolare, mediatico), "per qualche settimana (capitale della cultura)", ma per i prossimi decenni. Urbino capitale a tutto campo, centro di attrazione permanente per i suoi abitanti, per che vi lavora, per chi vi investe, per chi vi ricerca e chi vi studia. Ma tutto questo esige preliminarmente partecipazione e connessione emotiva tra governati e governanti. Emozioni, è il nome che mi piacerebbe dare a queste mie auspicate primarie di cittadinanza. La prima "legge speciale" di cui abbiamo bisogno. E poi, come esige una sana democrazia, il conflitto e il confronto tra le idee. E, alla fine, il voto di tutti i residenti.

Post scriptum. Mi accorgo di non aver nominato Maurizio Gambini tra i candidati sindaci. Non si tratta di rimozione freudiana, ma della presa d’atto che l’attuale primo cittadino pensa a sé stesso come sindaco eterno. Gli auguro ovviamente lunga vita, ma Urbino non ha bisogno di padri-padroni.

prof Antonio Cantaro