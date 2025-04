"Servono punizioni esemplari per il pestaggio". I genitori condannano il silenzio della scuola

"Chiediamo una punizione esemplare". E’ la posizione di Andrea Romani, rappresentante dei genitori della classe terza B della Scuola "Bramante-Genga" che interviene sul caso del ragazzo del primo anno pestato fuori dalla scuola lo scorso 18 marzo da due 16enni che frequentano l’istituto alberghiero. Le immagini e il video della violenta aggressione hanno suscitato un acceso dibattito tra i genitori degli studenti che frequentano l’istituto. In molti chiedono, alla scuola, una presa di posizione chiara e dei provvedimenti "per il ragazzo che ha tradito consapevolmente l’amico di classe per un pranzo al McDonald’s – continua il rappresentante -, filmando poi l’aggressione con il cellulare senza alcun senso di colpa o rimorso, e senza intervenire per fermare la violenza".

"Confido nel sostegno per una punizione esemplare, promossa anche dai docenti della classe e da tutti gli organi rappresentativi della scuola (rappresentanti di ogni ordine e grado). Credo che, se ciò non dovesse accadere in tempi brevi, si potrebbe pensare a una grande contestazione sociale, promossa da noi genitori e studenti della scuola assieme a genitori e studenti anche di altre scuole di Pesaro e non solo, uniti per denunciare la gravità dell’accaduto e la mancanza di un provvedimento chiaro e deciso da parte dell’Istituto, considerando che molti hanno già espresso il desiderio di manifestare".

"Mi sorprende e mi dispiace profondamente – continua il rappresentante – il prolungato silenzio da parte della scuola fino ad oggi. Posso confermare che, come me, tantissimi altri genitori, con i quali ho continui contatti, sono altrettanto delusi. Per una corretta interpretazione della giustizia, il tempo ha un valore fondamentale, pari a quello di una pena giusta (una sentenza non ha efficacia se pronunciata fuori tempo anzi, aggrava solo il dolore delle vittime). Per questa ragione sono sorpreso, perché ho conosciuto in questi tre anni il valore professionale della dirigente e sono certo che non deluderà le aspettative di tutti noi genitori".

"Ogni mattina crediamo che i nostri figli siano al sicuro quando sono a scuola. Per noi la scuola, dopo la casa, è l’ambiente più protetto, dove ricevono lezioni di studio ed educazione per crescere e diventare persone perbene. Un episodio così agghiacciante e di efferata violenza ci pone nello smarrimento e in un profondo senso di sfiducia, che crescerà se non verrà adottata la massima punizione da parte della scuola in tempi rapidi. In caso contrario ciò provocherà una profonda delusione e un distacco nei confronti della dirigente, dei docenti e dell’istituto in generale. Ci saranno poi le aule della giustizia penale e civile minorile, che la famiglia del ragazzo fa benissimo a perseguire con tenacia tramite l’avvocato, ma questo è un altro percorso, dove noi genitori degli studenti possiamo solo offrire solidarietà e vicinanza totale alla famiglia".

"Ho parlato con mio figlio dopo quanto accaduto – racconta un’altra mamma della classe del primo anno frequentata dal 14enne aggredito -. E mi sono meravigliata quando, alla domanda ‘ma voi cosa avreste fatto’, mi ha risposto: ‘mamma, qui c’è la paura delle ritorsioni anche nei nostri confronti’. Io ho cercato di spiegargli che il loro compagno di classe (il coetaneo che ha fatto da esca convincendo il 14enne a scendere dalla scuola e di fatto consegnandolo ai suoi aggressori e che poi ha filmato tutto ndr) avrebbe avuto mille possibilità di comportarsi in modo diverso. Avrebbe potuto interpellare i genitori, la scuola. Mi rendo conto che alla base, probabilmente, ci sono dei genitori che non parlano con i propri figli e una scuola che non ascolta".

