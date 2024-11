"Servono soldi per sua figlia". Finto avvocato truffa 72enne

Un finto avvocato si è presentato a casa di un 72enne, a Vallefoglia, giovedì scorso alle 16 circa, dopo che un finto carabiniere aveva circuito a telefono l’uomo. Con la solita scusa: "Sua figlia ha causato un incidente ed è stata arrestata, servono subito soldi per la cauzione, che così può tornare in libertà". Poco dopo, alle 16 circa, un complice si è presentato a casa dell’uomo, chiedendogli appunto quei soldi, o se non aveva i contanti, tutto quello che poteva racimolare in gioielli. Così il 72enne ha trovato dei gioielli che aveva in casa e li ha consegnati al finto avvocato, che ovviamente si è dileguato subito dopo. Il tempo di riflettere su quanto era accaduto, e il 72enne ha capito di essere stato truffato. E lui stesso, dopo avere anche visto che alla figlia non era successo proprio nulla, ha chiamato i carabinieri, che stanno indagando per risalire ai responsabili.

ale.maz.