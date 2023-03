Servono un manovale edile e un’apprendista ragioniera

Azienda di costruzioni con sede a Pesaro cerca manovale edile in possesso di patente B. Viene offerto un contratto a tempo determinato e full-time di tre mesi, da aprile a luglio 2023, con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] o telefonare il numero 3391301315.

"Professione Condominio" di Fano cerca apprendista ragioniera, con contratto da 28 ore settimanali, per svolgere mansioni di contabilità ordinaria, archivio e registro anagrafico con conoscenza del pacchetto Office. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] Per contattare il centro dell’impiego di riferimento in grado di dare info a riguardo: [email protected] o telefonare al numero 0721 818470.