Sessantacinque personaggi. Tutti dentro l’anima di Brachetti

Arturo Brachetti, il grande maestro internazionale di trasformismo, ritorna con il suo spettacolo “Solo. The legend of quick-change“ a Pesaro: in quattro giorni, oggi e domani alle 21, sabato alle 19 e domenica alle 17 al Teatro Rossini, attraverso un varietà surrealista il trasformista andrà a stupire tutti quanti gli spettatori con le sue abilità, che spaziano dal sand painting al laser show.

Perché questo spettacolo si intitola “Solo“?

"L’ho visto un po’ come l’assolo di un musicista, come quel momento dedicato a me ed al pubblico. Oltretutto, il mio, è un “one men show“, anche se non sarò sempre solo, perché ogni tanto sul palco assieme a me ci sarà l’attore Kevin Michael Moore, che interpreterà la mia ombra".

La sua ombra?

"Sì, perché questo spettacolo me lo sono immagino come se fossi un Peter Pan cresciuto, un bambino nel corpo di un uomo di 66 anni. Durante ogni mio spettacolo è come se ritornassi fanciullo, come se quella voglia di sognare e fantasticare tornasse più forte ogni volta. Ed è qui che entra in gioco la mia ombra, la quale cerca sempre di riportarmi con i piedi per terra. Ovviamente, alla fine, faremo pace, ma non dico oltre".

In cosa consiste il suo spettacolo?

"Sarà uno spettacolo di 90 minuti senza pausa, in cui si alterneranno 65 personaggi differenti. Ognuno di loro sarà in scena per qualche secondo, quindi consiglio sempre di non sbattere troppo le palpebre. Inoltre, ci saranno scene musicate, giochi di luce e molto altro".

Con 65 personaggi in scena non le vengono crisi d’identità?

"Ormai ci sono abituato! Anzi, sono talmente tanti che delle volte è difficile tornare in me. In scena ne vedrete solamente 65, ma a casa ho più di 450 costumi. Ormai non so dove metterli, tra armadi, garage e chi più ne ha più ne metta".

Ce n’è uno a cui è maggiormente affezionato?

"In realtà no, anche perché stanno sempre così poco in scena che è difficile affezionarsi ad uno di loro in particolare. Forse i primi, di quando ho iniziato".

Come è cominciata la sua carriera?

"Io sono stato il primo, dopo la morte del suo inventore Leopoldo Fregoli, a riportare in scena il trasformismo, nel 1976. Pensare che ho cominciato, inizialmente, con 6 soli personaggi e mi sembravano anche tanti. Questo spettacolo, “Solo“, l’ho portato spesso in giro, sia in Italia che in Europa e, dirò di più, l’avevo anche già portato in scena a Pesaro, ma mi ricordo che mi arrivarono tante richieste per esibirmi ancora. Quindi, eccoci qua".

I biglietti sono disponibili sul sito www.vivaticket.com

Alessio Zaffini