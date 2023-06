Sessantacinquenne trovato morto

Un uomo di 65 anni di Mondolfo si è tolto la vita nella serata di giovedì. A fare la scoperta è stato il fratello, che non riuscendo a mettersi in contatto con lui lo ha cercato nei luoghi che era solito frequentare, trovando il corpo del congiunto, poco dopo le 20, in una casa disabitata alla periferia del paese, vicina ad un terreno di loro proprietà. Il 65enne, celibe, che non ha lasciato biglietti o altri messaggi, si è impiccato legando una corda ad una trave dell’edificio. L’immediato allarme al 118 e ai carabinieri è purtroppo servito solo a costatare il decesso.