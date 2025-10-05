Sessant’anni da Toni. E poi la bora farà il resto

Mi ha appena dato la spazzolata finale. Toni è il mio barbiere da oltre sessant’anni, allora era alto come la poltrona, quando si avvicina i miei capelli diventano docili come agnelli, gli vanno incontro come le pecorelle al pastore. Ho una testa perfetta, tonda, liscia come una palla da biliardo, uno shampo da figo mi dona un bianco luminoso, da lontano sembro l’avvocato Agnelli con sessanta miliardi di meno. Esco, sbuco in bici su viale Trieste ed ecco che la bora meravigliosa mi travolge, mi abbraccia mi scarroccia, mi sbatte di qua e di là. Dopo dieci metri sono un istrice, i capelli tornati "lìscheri" come diceva mia madre e il vento che entra fin sotto la pelle. La bora è fondamentale nei miei programmi per l’eternità. E’ proprio in un giorno di bora come questo che mia figlia, col favore delle tenebre, andrà verso la Palla (nella foto), con spazio più aperto e raffiche più forti, aprirà il barattolo e getterà nell’aria le mie ceneri e buona notte ai suonatori. Non posso fare diversamente, lì fermo per sempre al cimitero non riuscirei a starci, sempre gli stessi vicini, sempre le stesse lapidi. Mia moglie e mio fratello mi capirebbero, vuoi mettere col girare qua e là come in bici, vedere dall’alto se la polvere vola o dal basso se sta a terra. L’ho deciso in un pomeriggio d’estate, a passeggio con mia nipote ancora piccola. Le dico vedi la Palla? E’ anche tua, vai a toccarla, la metto in mutandine dentro la fontana e lei è va fino alla Palla. So che non posso, ma devo. Se un posto lo senti tuo devi starci dentro come nella fontana o sopra come la cenere che vola. Non sottoterra come un morto. Questo dice la bora, non il garbino, vento malato che ti incupisce l’anima. Guarda il mare com’è tutto un ciuffo bianco con la bora e invece col garbino è raggrinzito come una mela vecchia. Senza contare che, per i capelli, a confronto della bora perfino il fon di Toni è una pippa.

f. b.