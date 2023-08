Sessantenne in overdose ai giardini Bracci

Ubriaco e drogato, dava fastidio ai passanti. Ma alla fine è stata proprio la sua sgradevole molestia a salvargli la vita. Perché infastiditi dal comportamento di quel senzatetto, alcuni fruitori del parco giochi accanto alle ex commerciali, l’altra sera se ne sono dovuti andare via, non prima di aver chiamato la Polizia locale per segnalare la cosa con la speranza che quel barbone fosse allontanato per sempre da lì, dove si era accampato da tempo.

Ma quando i poliziotti sono arrivati ai giardini Bracci, non c’era nessun personaggio molesti in giro e regnava una grande quiete…. Erano da poco passate le 21 lunedì sera, quando i due agenti della pattuglia del Comando di Polizia locale sono intervenuti in via XII Settembre, all’interno dei giardini Bracci. Pareva proprio che non ci fosse più nessuno lì. Ma facendo pochi passi sull’erba arsa dal caldo e dal sole di questi giorni, i poliziotti lo hanno trovato riverso a terra, incosciente, con evidenti tracce del recente uso di sostanze stupefacenti.

Immediata è stata la chiamata al 118 ed altrettanto celere l’intervento dei sanitari che hanno rianimato il clochard e poi lo hanno trasportato al pronto soccorso di Fano, in stato di overdose. Solo il tempestivo intervento di tutti, ha evitato il peggio, consentendo di riprendersi a quell’uomo con la barba bianca e i capelli ricci e lunghi, un 60enne di origine spagnola, che da qualche mese si vede gironzolare in città, sempre in giro per locali a fare la questua per un bicchierino, trascinando con sé un carrellino della spesa azzurro, lercio e gonfio di tutte le cose che possiede.

ti.pe.