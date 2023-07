Sessantenne passa dal sonno alla morte, inchiesta

Un uomo di 60 anni Luca Marini di Urbania è stato rinvenuto senza vita nei giorni scorsi all’interno della sua casa. E’ passato dal sonno alla morte. Il motivo dell’arresto cardiaco è motivo di indagine da parte della procura della Repubblica di Urbino. La salma è stata sottoposta ieri ad autopsia per stabilire se possano esserci state cause diverse da quelle naturali. L’esito dell’esame autoptico non è stato reso noto e quindi si dovrà aspettare ancora qualche giorno per poter avere un responso ufficiale. Da quanto si è appreso, a fare la scoperta del corpo senza vita è stata la moglie. Si sono escluse cause di origine violenta. Le indagini sono affidate ai carabinieri del luogo mentre l’inchiesta è condotta dal sostituto procuratore Simonetta Catani. Gli inquirenti hanno setacciato la casa alla ricerca di medicinali e di qualunque cosa che in qualche maniera potesse spiegare l’improvvisa morte dell’uomo. Che era molto conosciuto in paese. Per questo la notizia della sua morte ha destato sorpresa. Eppure qualcosa ha stroncato la vita all’uomo e sarà l’autopsia a doverlo spiegare in qualche modo.