Sessantenne taglia albero ma sbaglia la traiettoria: ferito a una gamba

Stava tagliando un albero nei boschi in zona strada della Ferriera, a Candelara. Improvvisamente, la traiettoria del tronco è cambiata andando a cadere su una gamba del taglialegna. Questi, un sessantenne del posto, è rimasto lucido mentre qualcuno ha chiamato aiuto ai vigili del fuoco per riuscire a liberarlo. I pompieri (foto) hanno messo il 60enne nella barella per poi affidarlo ai sanitari del 118. Nel frattempo era stata allertata l’eliambulanza ma non è stato necessario il trasferimento ad Ancona. L’uomo è stato ricoverato a Pesaro.