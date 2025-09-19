Pesaro, sesto arresto per spaccio di droga in 25 giorni: 29enne fermato in pieno centro

Pesaro, 19 settembre 2025 – Non si ferma la stretta contro lo spaccio a Pesaro. Ieri pomeriggio la polizia ha arrestato in flagranza un cittadino gambiano di 29 anni, regolare sul territorio, sorpreso mentre cedeva hashish a un italiano nei pressi del monumento della Resistenza. Una scena che si è consumata in pieno centro, in un luogo simbolico della città.

Durante il controllo, il 29enne è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish già suddivisi e di denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Immediato l’arresto e il trasferimento in questura. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto, confermando la fondatezza degli accertamenti della polizia. Nei suoi confronti sono stati disposti anche due provvedimenti di prevenzione: il Dacur (Daspo urbano), che gli vieta di frequentare determinate aree cittadine, e l’“avviso orale”, che lo obbliga a tenere una condotta conforme alla legge.

Un provvedimento che ha valore di ammonimento: se l’uomo dovesse reiterare comportamenti illeciti, scatterebbero misure ancora più severe. Quello di ieri è il sesto arresto per spaccio effettuato in appena 25 giorni tra Pesaro e Fano. Cinque i fermi nel capoluogo e uno a Fano. Un dato che fotografa con chiarezza la pressione investigativa sul territorio e la continuità delle attività di contrasto. L’attenzione sul fenomeno resta altissima e che i servizi mirati proseguiranno anche nelle prossime settimane.