Acqualagna (Pesaro e Urbino), 23 ottobre 2019 - In un frontale tra due auto ha perso la vita ieri attorno alle 17,30 Sesto Fraternali, pensionato di 89 anni abitante in località Castellaro nella campagna delle Pole, frazione di Acqualagna. L’incidente mortale è avvenuto in una semicurva lungo la Sp 257 Apecchiese, in località Pole. Fraternali, alla guida di una Fiat Panda, procedeva in direzione Acqualagna mentre l’altra auto una Lancia Ypsilon condotta da R.C. di 23 anni, pure lui abitante a Pole, era diretta nel senso opposto. Dopo il violento impatto la Fiat Panda è finita contro il muretto di un’abitazione.

Nello scontro il pensionato rimaneva esamine mentre l’altro conducente non riportava conseguenze particolarmente serie. La salma dell’89enne è stata portata all’Ospedale di Urbino e molto probabilmente sarà disposta l’autopsia. Problemi dopo l’incidente si sono verificati per la viabilità, con l’Apecchiese rimasta praticamente chiusa per un paio d’ore e con la circolazione deviata in una strada secondaria. Sul posto i sanitari e i responsabili dell’Anas. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri di Urbino, che sono intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco.

am.pi.