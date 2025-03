Sette carri per il Carnevale di Villa Fastiggi

Domenica torna la grande sfilata del Carnevale di Villa Fastiggi organizzata dall’omonima Carnevalesca con in testa il presidente Carlo Schiaratura, che anche l’altra sera, insieme ad una trentina di volontari, era nel capannone, preso in affitto, a dare gli ultimi ritocchi ai carri che sfileranno lungo le strade del quartiere con punto centrale la piazza Lombardini nei pressi del Circolo Arci, mentre la partenza è di fronte la sede della Banca di Pesaro in via Fratelli Cervi. Il "Carnevale di Villa Fastiggi" è tra i più antichi e partecipati del territorio.

La manifestazione si svolgerà a partire dalle ore 15 con i 7 carri pronti a sfilare lungo il consueto percorso. I vari Villa in Rock, Squid Games, I nostri super eroi, Cartoons, realizzati dall’Associazione Carnevalesca percorreranno le vie del Quartiere insieme agli altri 3 carri realizzati dagli "ospiti" (Asterix e Obelix, Nostalgia pack-man, Mib - Man in Black), al trenino dei piccoli della scuola dell’infanzia "Io... pezzettino del mondo" e alle due mascherate partecipanti.

Il programma prevede due giri nel percorso che attraverserà via Fratelli Cervi, via Pompilio Fastiggi, strada In Sala, via della Concordia, piazza Lombardini, via dei Canonici, via Finali, via Achilli. "Siamo agli ultimissimi preparativi – afferma Schiaratura – i dolci stanno arrivando i coriandoli sono già in magazzino. Parteciperanno 7 carri allegorici e delle sfilate in maschera con copioso lancio di quintali di dolciumi e altro. Vi aspettiamo numerosi dalle ore 15 di domenica 9 marzo".

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione il Comune ha emesso l’ordinanza 370, valida dalle 12 per i divieti di sosta e dalle 14 per quelli di transito.

Luigi Diotalevi