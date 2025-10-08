Sette lavoratori completamente in nero e duemila prodotti non sicuri tolti dal mercato

Sette lavoratori in nero, oltre duemila prodotti non sicuri tolti dal mercato, mille articoli contraffatti e più di duecento grammi di droga sequestrati. È il bilancio dell’estate "ad alta vigilanza" condotta dalla Guardia di finanza di Pesaro e Urbino, che nei mesi di luglio, agosto e settembre ha messo in campo 554 pattuglie e un esercito di militari per presidiare il territorio da costa a entroterra. L’obiettivo: difendere il lavoro, il fisco e la legalità economica in una provincia a forte vocazione turistica, dove i picchi di afflusso estivo fanno crescere anche il rischio di abusi, evasione e microcriminalità. L’operazione, disposta in linea con le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha coinvolto tutti i reparti del Comando provinciale e i rinforzi stagionali inviati a supporto. I numeri parlano chiaro: 2.975 veicoli controllati, 4.433 persone identificate e 135 violazioni al Codice della strada accertate.

Ma il cuore dell’attività è stato il lavoro "sommerso", un fenomeno che nelle località turistiche tende a riaffacciarsi con la stagione. Su 51 esercizi commerciali ispezionati, tra bar, ristoranti, stabilimenti balneari e negozi, sono emersi 7 lavoratori completamente in nero e altri 4 impiegati in modo irregolare. Le verifiche hanno riguardato anche la corretta emissione degli scontrini elettronici: in quasi quattro casi su dieci (127 violazioni su 334 controlli) gli incassi non venivano memorizzati. Un’altra fetta consistente dei controlli ha riguardato la sicurezza dei prodotti in vendita, specie durante le fiere e i mercati estivi. I finanzieri hanno sequestrato oltre 2mila articoli non conformi agli standard europei e 1.000 articoli contraffatti segnalando i responsabili alle competenti Autorità per i profili penali ed amministrativi.

Non meno intensa la vigilanza sul fronte droga. Le unità cinofile "Ebro" e "Alex", ormai volti (anzi musi) noti ai frequentatori dei parchi cittadini, hanno fiutato 235 grammi di stupefacenti tra marijuana, hashish, cocaina ed eroina. Trentatré le persone segnalate alla Prefettura per uso personale. Un’estate, dunque, di controlli a tappeto, coordinati anche grazie al numero di pubblica utilità "117", che garantisce una presenza continua delle Fiamme gialle sul territorio. Un presidio discreto ma costante, che unisce contrasto e prevenzione.