Settembre tutti al mare?. Si decide questa mattina

Questa mattina in Capitaneria di Porto si decide quanto sarà lunga la stagione balneare su tutta la costa provinciale. Se salta il tavolo tra il comandante Nicola Gaudino e i rappresentanti dei concessionari, si apre il caos. Punto di incontro di una trattativa che va avanti da alcuni giorni con la mediazione anche di Mirco Carloni, parlamentare della Lega, è questa: un bagnino di salvataggio ogni 300 metri lineare di spiaggia. "E il problema è soprattutto legato ai giorni feriali – dice Mauro Mandolini rappresentante regionale della Confartigianato – perché i bagnini di salvataggio lungo la tutta la costa sono circa 400 e sono tutti ragazzi che a partire dall’11 settembre rientrano a scuola oppure hanno impegni con l’Università. Il punto di mediazione che è stato trovato deve ora trovare un punto di sintesi con la Capitaneria. Il problema riguarda noi come concessionari – continua Mandolini – ma riguarda tutto il sistema turistico a partire anche dagli albergatori che in questo periodo vendono pacchetti tutto incluso dove dentro c’è anche il lettino con l’ombrellone in spiaggia".

L’area scoperta riguarda la costa pesarese perché il restante degli stabilimenti della regionale hanno trovato una sintesi proprio su un bagnino ogni 300 metri di spiaggia. L’appuntamento, quello di questa mattina con il comando di Pesaro che detta poi le regole da Gabicce fino a Marotta, è stato messo in previsione con la Confartigianato ma non si capisce se sarà della partita anche l’altra associazione di categoria, che è la Cna. "I probloemi comunque sono comuni – dice Mandolini – al di là di chi sia presente. Il nodo è trovare una soluzione che possa alla fine accontentare un po’ tutti".

Ma il cambio di rotta che ha dettato l’ammiragliato da Roma, apre un fronte di non poco conto: e cioè i costi aggiuntivi che i concessionari avranno per pagare i bagnini di salvataggio. Cosa questa che non accadeva l’anno scorso grazie all’escomatage dell’elioterapia che permetteva di non avere più il personale di salvataggio.

"Per cui quest’anno i cosiddetti stagionali – dice uno dei concessionari coinvolti – usufruiranno dei lettino in forma gratuita, ma dal prossimo anno dovranno un po’ tutti mettere in conto che dovranno accollarsi questa spesa: si potranno vedere un conto lievitato dal 10 fino ad un 30 per cento".

m.g.