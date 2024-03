Settimana capitale, cosa fare oggi

Sono tre, per oggi, gli eventi organizzati a San Costanzo nell’ambito dell’iniziativa ‘Capitale al quadrato’ del progetto simbolo di Pesaro 2024 ‘50x50’. Alle 19 al circolo Arci ‘Paolini’ si terrà lo spettacolo ‘Un pezzo meraviglioso di creato’: un breve viaggio sentimentale in terra marchigiana attraverso le parole e le immagini di grandi autrici, autori e artisti del passato e del presente. Alle 21 alla biblioteca ‘Don Antonio Betti’ si terrà l’incontro con l’autore Massimo Conti che presenterà il suo libro ‘Pinky in vespa’ e, in contemporanea, al teatro comunale ‘Della Concordia’ sarà la volta dello spettacolo ‘Lascerei respirare le colline’, dall’omonimo libro di Paolo Sorcinelli, a cura di Centripeta: Un paese marchigiano di fronte al mare in cui 120 abitanti, su un totale di 4mila, hanno deciso di ‘raccontare’ e di ‘raccontarsi’ davanti a una telecamera fra il 2005 e il 2006.

s.fr.