Settimana corta alla ’Padalino’ Famiglie pronte a bussare al ministro

Scuola media Padalino: contro la settimana corta le famiglie sono pronte a scrivere al Ministro della Pubblica istruzione e a ricorrere al Presidente della Repubblica. Non si spegne la protesta di quella parte dei genitori, oltre 90, contrari alla decisione dell’istituto scolastico di concentrare le lezioni in cinque giorni settimanali, a partire dal prossimo anno scolastico. Non è bastato raccogliere le firme, scrivere alla dirigente della Padalino e all’Ufficio scolastico provinciale: in questi mesi i genitori non sono mai stati ascoltati. Gli unici ad aver aperto le porte dei loro uffici sono stati il sindaco Massimo Seri e l’assessore ai Servizi scolastici Samuele Mascarin, ma solo per dire che non era materia di competenza comunale. Alla "chiusura al dialogo" delle istituzioni scolastiche, i genitori rispondono con un nuovo appello al confronto.

"Vogliamo essere ascoltati – afferma Silver Sebastianelli – e soprattutto vorremmo che venissero forniti i tanti chiarimenti richiesti". " La cosa che più mi dispiace – aggiunge Giovanna Indo – è che dopo quattro mesi la preside non abbia trovato il tempo per ricevere noi genitori". Quello che contestano alcune famiglie è la nuova articolazione degli orari (6 ore al giorno per 5 giorni) "che costringerà gli alunni a uscire per 3 volte alla settimana alle 13.50 e gli altri due giorni alle 14.50". "A questi ragazzi –lamenta Fabio Riberti – è negato il pranzo a casa per spostarlo a scuola, dove non c’è neppure la mensa. Infatti sono state introdotte due merende da 10 e 15 minuti l’una". Per gli oltre 90 genitori, la settimana corta "è un salto nel buio. Ci chiediamo quale possa essere il livello di apprendimento degli studenti alla VI o alla VII ora di lezione. Un prolungamento d’orario ancor più faticoso per per chi ha delle disabilità". "Senza contare il cambiamento dal punto di vista didattico – aggiunge Sebastianelli – per coloro che per due anni hanno avuto le lezioni impostate in un certo modo, mentre dal prossimo tutto cambierà". Tra le contestazioni mosse dai genitori alla dirigenza scolastica c’è anche di "non aver rispettato la libertà di scelta educativa delle famiglie e di avere rotto il patto di co-responsabilità".

"Se avessimo saputo della settimana corta – fanno notare i genitori – avremmo scelto un’altra scuola". In questi mesi dalla dirigenza della Padalino hanno risposto alle polemiche facendo presente che la decisione della settimana corta era stata assunta a maggioranza dal consiglio d’istituto, su proposta del consiglio dei docenti e dopo un sondaggio tra le famiglie (avrebbero risposto circa la metà dei 600 iscritti) che si erano espresse favorevolmente. "Vorremo sapere chi ha votato in quel sondaggio – si chiede Riberti – e soprattutto perché nelle consultazioni sono stati coinvolti i genitori degli alunni delle III classi che l’anno prossimo non ci saranno più".

Anna Marchetti