Settimana corta alla ’Padalino’ Lettera dei genitori

"La settimana corta alla Padalino è una decisione troppo veloce, poco condivisa, poco partecipata e poco trasparente". Si mobilitano i genitori che non condividono la scelta della scuola, a partire dall’anno scolastico 2023-2024, di concentrare le lezioni in cinque giorni settimanali, invece di sei, con una diversa articolazione degli orari. Venerdì sera una quarantina di genitori si sono incontrati all’oratorio di Sant’Orso per condividere e sottoscrivere una lettera da inviare alla preside dell’istituto Paladino, ai responsabili dell’Ufficio scolastico provinciale e regionale e al sindaco Massimo Seri. L’obiettivo è quello di riaprire il confronto con la dirigente scolastica e ottenere "che la nuova articolazione oraria su 5 giorni sia introdotta solo per i nuovi iscritti in quanto i genitori possono esercitare la loro libertà di scelta".

Quello che le famiglie contestano alla scuola è "di non aver rispettato la libertà di scelta educativa delle famiglie". Spiegano infatti i genitori che quando nel 2021 hanno iscritto i loro figli alla Padalino "hanno scelto una scuola che prevedeva un orario settimanale distribuito su sei giorni, con una determinata didattica e con l’opzione dell’indirizzo sportivo. Ora la scuola ci obbliga a modificare tale scelta educativa". Oltre ai vertici delle istituzioni scolastiche, i genitori chiamano in causa il sindaco Massimo Seri che non ha competenze specifiche, ma è colui che "il primo giorno di scuola della Padalino, con tanto di fascia tricolore, ha inaugurato l’anno scolastico nella città dei bambini. Se Fano è veramente la città dei bambini occorre dimostrarlo nei fatti". La lettera sottoscritta dai 40 genitori rimarrà nell’oratorio di Sant’Orso a disposizione di quanti vorranno aggiungere la loro firma, dando ancora più forza alla protesta.

Anna Marchetti