Settimana corta alle Medie, al via il sondaggio. Coinvolte 400 famiglie, serve il quorum del 67%

Settimana corta per tutti i ragazzi delle ‘medie’ di Marotta. E’ la scelta a cui sono chiamati a dire ‘sì’ o ‘no’ attraverso un sondaggio, i genitori interessati della cittadina balneare. L’ha indetto l’istituto comprensivo ‘Faà di Bruno’ e per il voto c’è tempo da oggi fino al 24 novembre. Invitate ad esprimersi (1 voto per ogni alunno) sono le "famiglie interessate, anche in prospettiva", vale a dire, oltre a quelle degli studenti di prima e seconda ‘media’, anche quelle di quarta e quinta ‘elementare’, per un totale di circa 400 ragazzini. Il link per votare è presente nel registro elettronico e perché la modifica diventi operativa, col passaggio dai 6 ai 5 giorni di scuola, è necessario che si esprimano almeno il 67% degli aventi diritto e che il ‘sì’ raggiunga il 70% dei votanti. Attualmente la scuola secondaria di primo grado di Marotta, frequentata da circa 350 alunni, funziona dal lunedì al sabato, dalle 8,05 alle 13,05 con una pausa per la merenda dalle 10 alle 10,15. Se il consenso alla modifica otterrà i numeri richiesti, si passerà dal lunedì al venerdì, con orario dalle 7,50 alle 13,50 e due pause merenda, una di 10 minuti al termine della seconda ora e una di 20 minuti dopo la quarta.

Ad aver proposto questo cambiamento alla scuola è stato il Comitato dei Genitori, che comprende gli 8 rappresentanti dei genitori stessi in seno al Consiglio d’Istituto più quelli di ciascun plesso, dall’infanzia alle ‘medie’ passando per le primarie. "L’offerta didattica rimodulata su 5 giorni – sostiene una mamma – consentirebbe di migliorare la distribuzione dell’impegno e del recupero psicofisico degli studenti; di articolare in modo più efficace la proposta, dando maggiore spazio alle attività laboratoriali; di favorire una migliore gestione del materiale scolastico con zaini meno pesanti; e di ampliare l’offerta nel territorio Di Mondolfo con le ‘medie’ del capoluogo su 6 giorni e quelle di Marotta su 5".

Di tutt’altro avviso il babbo di una ragazzina di prima media, e portavoce di altri genitori: "Gli alunni sono stanchi già dalla quinta ora, figuriamoci alla sesta; la settimana corta ha senso se c’è un servizio mensa e un rientro pomeridiano, invece i nostri ragazzini sarebbero costretti a portarsi ogni mattina due merende. E poi – aggiunge il papà – cambiare in itinere la modalità dell’offerta formativa è scorretto, senza contare che ogni settimana si registrerebbe una perdita di un’ora e un quarto di formazione a causa della seconda merenda. Inoltre, per tanti sarebbe difficile mantenere gli impegni extrascolastici".

Sandro Franceschetti