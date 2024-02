Settimana fanese della cultura. Marchegiani bacchetta la Fattori

Marchegiani contro Fattori sulla settimana fanese di Pesaro Capitale della Cultura. "Fano Jazz by the Sea e la sua svolta green, la valorizzazione della figura di Vitruvio che già 2000 anni fa affrontava il tema dell’economia circolare, i tre prototipi di carri green della Fabbrica del Carnevale al Sant’Arcangelo". Questi i temi, secondo il candidato sindaco de I Progressisti Stefano Marchegiani, che l’assessore alla Cultura Cora Fattori avrebbe dovuto utilizzare per personalizzare il festival di Alba ‘Circonomia’, al quale sono stati dedicati tre giorni della settimana fanese di Pesaro Capitale della Cultura. Scelta che ha suscitato le critiche delle forze politiche, dalla Lega al Psi, ma anche degli operatori attraverso il Tavolo economico.

"Se proprio l’assessore voleva puntare l’attenzione sull’economia circolare – fa notare Marchegiani – perché non sfruttare l’occasione per parlare di Fano Jazz by the Sea, festival green chiamato in tutta Italia a raccontare della propria strategia ambientalista. Così come si sarebbe potuto porre l’attenzione su Vitruvio e il Centro studi Vitruviani. Vitruvio nel De Architectura affronta il tema dell’economia circolare fornendo, 2000 anni fa, raccomandava la correttezza nella costruzione urbanistica, la solidità degli edifici, l’importanza della loro esposizione ai venti, del recupero e della parsimonia dei materiali e della opportunità di costruire muri funzionali ma non costosi. Potrei continuare con la Carnevalesca e il progetto Iti della Fabbrica del Carnevale al Sant’Arcangelo con i tre prototipi di carri green, due sono già pronti, il terzo in fase di lavorazione, tutti realizzati da ditte del territorio. Dal carro meccatronico, al carro con i colori rispettosi dell’ambiente e i materiali di riciclo a quello che sperimenta una diversa illuminazione. Sarebbe stato il momento giusto per porre l’attenzione sulla sensibilità verde delle principali manifestazioni cittadine. Al contrario si porta qui il festival di Alba, lo si paga 30mila euro, ma non si parla di Fano". E ancora Marchegiani: "Nelle settimana di Pesaro Capitale della Cultura, Fano avrebbe potuto parlare del Centro studi Malatestiani e in particolare di un banchetto nuziale del 1378 tutto perfettamente verbalizzato nei registri Malatestiani, patrimonio unico al mondo".

Anna Marchetti