Settimane Rossiniane: il programma di oggi

Oggi Settimane Rossiniane per il (Non) Compleanno di Rossini. Nella mattinata, nel centro storico sfileranno le motociclette di Museo Officine Benelli e dalle 11 in piazza del Popolo si potranno ammirare alcuni esemplari protagonisti di “La musica della moto“, promosso da Museo Benelli e dal CIMP. L’evento vedrà esibirsi i migliori giovani cantanti lirici. Alle 15.30 da Casa Rossini visita guidata “Il Maestro e le sue opere“. Alle 17 al Museo Nazionale Rossini Una carriera come da “accordi“, visita con musica. Ore 18,30 la Saletta Osmilde Gabucci di Casa Rossini “Ballo in Maschera“, concerto di Aura Cosentino e Francesca Matacena. Ingresso da via Gavardini).