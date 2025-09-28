Settore del mobile: la stangata: "Alta tensione per i dazi al 50%"

L’annuncio del presidente americano Trump sull’aumento dei dazi al 50% per il settore del mobile è arrivato come una doccia fredda sugli imprenditori ed operatori della nostra provincia. Dopo l’accordo raggiunto questa estate dall’Europa, con dazi al 15%, nessuno poteva aspettarsi una virata simile dagli Stati Uniti, che sono tuttora il secondo mercato per l’export del mobile-legno del nostro territorio. L’ennesimo annuncio arrivato tra l’altro solo quattro giorni prima della data in cui dovrebbe entrare in vigore il provvedimento, fissata per il 1° ottobre, creando fibrillazione sul mercato. Secondo l’osservatorio della Confartigianato imprese, Pesaro e Urbino è tra le prime dieci province in Italia più esposte sui mercati statunitensi per quanto riguarda le piccole e medie imprese, occupando la nona posizione in classifica. Le esportazioni superano i 200 milioni di euro, pari a circa il 2% del Pil e il settore del mobile pesa per il 33%. Entrando nello specifico del comparto, stando questa volta ai dati della Cna, si può vedere invece come l’export del mobile muova un volume d’affari di circa 76 milioni di euro, con una quota di esportazione verso gli Usa del 15%. Dati che fanno ben capire lo scompiglio che si è creato in queste ore tra gli imprenditori della nostra provincia.

"L’annuncio di Trump non fa che mettere tensione in un settore di grande eccellenza per il nostro territorio – dice Michele Matteucci, presidente della Cna Pesaro e Urbino ma anche titolare della Matteucci Wood System –. Ricordiamo che qui sono presenti oltre mille aziende del settore mobile, un comparto che conta più di 10mila addetti. Ci sono tanti imprenditori che hanno commesse già aperte negli Stati Uniti, che ora si trovano a dover rispettare accordi e consegne delle merci, sulle quali dal 1° ottobre potrebbero essere applicati dazi del 50%. La preoccupazione tra gli addetti è altissima. E chi stava sondando il mercato per trovare nuovi accordi si ritrova in grande difficoltà. In questo modo per qualsiasi imprenditore è impossibile fare programmazione a medio e lungo termine". Già negli ultimi mesi l’export del mobile della provincia aveva subito un netto calo verso gli Usa: "In pochi mesi siamo passati dal 15% al 12% - dice il presidente della Cna -. Molti imprenditori hanno iniziato a differenziare i loro mercati e a guardare altrove. Verso la Cina per esempio l’export è aumentato del 170%. Stiamo guardando anche a mercati come l’America Latina, ma è chiaro che non si può cambiare da un giorno all’altro. Servono studi e scelte oculate. Per questo ci auguriamo che l’Europa trovi il modo per evitare l’ennesimo rialzo di dazi da parte degli Usa".

Alice Muri