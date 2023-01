Severini e Giraldi per finire il palas

Saranno il dirigente Maurizio Severini e il responsabile del procedimento Eros Giraldi a completare l’intervento previsto sul nuovo vecchio palazzetto di viale dei Partigiani. L’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento dell’impianto è ormai praticamente finito. L’approvazione in giunta è data per scontata entro la fine del mese di gennaio. Eros Giraldi sta anche completando il collaudo delle opere consegnate dalla Gm di Fano. Poi si passerà alla gara per la scelta della nuova ditta tra le dieci già sorteggiate. Il ruolo dell’ingegnere Eros Giraldi rimane fondamentale e non è messo in discussione. Nella fase finale di questa opera sarà Giraldi ad affiancare come Responsabile del procedimento il dirigente Maurizio Severini.